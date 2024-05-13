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В Кении из-за проливных дождей погибли более 270 человек

В Кении из-за проливных дождей погибли более 270 человек

По меньшей мере 277 человек в Кении погибли в результате проливных дождей с марта. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство France Press со ссылкой на данные местных властей.

"Проливные дожди, усиленные погодным феноменом Эль-Ниньо, по данным правительства, с марта унесли жизни по меньшей мере 277 человек в результате стихийных бедствий, связанных с наводнениями", - сообщает агентство со ссылкой на данные правительства.

Ранее местный телеканал NTV Kenya со ссылкой на заявление министерства внутренних дел сообщал, что число погибших в результате наводнений в Кении с марта достигло 238, более 70 человек считаются пропавшими без вести.


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