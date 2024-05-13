В последние 3 года Армения стала одним из лидеров грузооборота с Южным Федеральным округом России

Лидерами по грузообороту с регионами Российской Федерации за последние три года были Турция, Армения и Китай.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова руководителя категории “Транспортные услуги” на платформе “Авито Сервисес” Евгении Лазаревой.

“За последние три года, с марта 2021 года по апрель 2024 года, наибольший рост грузоперевозок был между Южным федеральным округом и Турцией. Объем грузоперевозок с юга России стал в 17 раз больше”, - сказала Лазарева.

По ее словам, вторым по активности направлением является Китай.

“Спрос на грузоперевозки из Южного федерального округа в Армению также вырос в 11 раз”, - отметила Евгения Лазарева.