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Спикер Национального собрания Армении принял посла Аргентины в РА

Спикер Национального собрания Армении принял посла Аргентины в РА

13 мая председатель Национального собрания Республики Армения Ален Симонян принял чрезвычайного и полномочного посла Аргентинской Республики в РА Рафаэля Энрике Гонсалеса Алемана. 

Как передает “Арменпресс”, в Национальном собрании Армении сообщили, что, поздравив посла с назначением, Ален Симонян пожелал ему успехов в осуществлении высокой миссии и выразил уверенность, что это будет способствовать сближению и укреплению отношений между Арменией и Аргентиной. 

“Между нашими странами сформировалась атмосфера взаимного уважения и доверия, и Армения заинтересована в углублении отношений с Аргентиной по всем направлениям”, - отметил глава парламента. 

Рафаэль Энрике Гонсалес Алеман подтвердил давние дружеские отношения между двумя странами, подчеркнув важность роли армянской общины Аргентины в культурной и общественной жизни Аргентинской Республики. 

Коснувшись межпарламентских отношений Армения-Аргентина, стороны подчеркнули важность роли групп дружбы и двусторонних взаимных визитов в развитии сотрудничества между двумя странами. 

На встрече обсуждалась ситуация безопасности на Южном Кавказе и процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений. 

Ален Симонян отметил, что Армения делает все возможное для установления мира в регионе и рассчитывает на поддержку всех международных партнеров в этом вопросе. 

“Мы с уверенностью поддерживаем этот процесс и надеемся, что он будет реализован в ближайшее время”, - отметил посол.


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