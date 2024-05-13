ЕС сообщил о частичном переходе к военной экономике ради поддержки Украины

Страны ЕС частично перевели оборонную промышленность на военные рельсы с целью оказания дальнейшей поддержки Украине и планируют распространить этот принцип на весь военно-промышленный комплекс. Как передает “Арменпресс”, об этом в эфире телеканала BFMTV заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

“Я могу подтвердить, что мы (перешли к военной экономике) в отношении производства боеприпасов. Менее чем за год нам удалось удвоить наши мощности по производству боеприпасов, а в следующем году мы собираемся удвоить их вновь. Теперь задача состоит в том, чтобы осуществить переход к экономике военного времени во всех сегментах европейской оборонной промышленности, причем, очевидно, на европейском уровне”, - ТАСС приводит его слова.

По словам еврокомиссара, Европейский Союз намерен довести ежегодное производство снарядов, в том числе крупнокалиберных 155-миллиметровых до 2 миллионов и более оперативно поставлять их Киеву.

“Мы решили значительно увеличить поставки вооружений и военной техники на Украину”, - сказал еврокомиссар.

Он сообщил, что в соседних с Украиной странах размещено большое количество вооружений, в том числе системы ПВО Patriot.

По его словам, для ЕС жизненно важно поддержать Украину в конфликте против России, поскольку для Киева «наступило опасное время».

“Сейчас мы находимся в состоянии, когда у нас самих идут выборы. В Соединенных Штатах скоро пойдут выборы; сейчас они ведут предвыборную кампанию”, - объяснил еврокомиссар.