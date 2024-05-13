В Армении ожидается переменная погода: температура воздуха понизится

Днем 13 мая, с 14 по 16 мая, в ночь на 17 мая в Ереване ожидаются дожди с грозами. Вечером 17 мая, в ночь на 18 мая возможен сильный дождь с грозой, в некорорых частях города возможен град, во время грозы усиление ветра до скорости 16-20 м/с. Днем 18 мая в столице осадков не будет.

Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает Центр гидрометеорологии и мониторинга, отмечая, что днем 13-14 мая температура воздуха постепенно понизится на 4-6 градусов, ночью 15 мая - на 2-3 градуса.

Днем 13 мая, 14-16 мая в большинстве районов, ночью 17 и 18 мая в некоторых районах ожидаются дожди с грозами. В некоторых районах - сильные, возможен и град.

Ветер юго-западный с порывами 3-5 м/с, во время грозы - усиление ветра до скорости 18-23 м/с.