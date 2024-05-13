Комитет Парламента Грузии, несмотря на демонстрации, одобрил в третьем чтении законопроект об “иноагентах”

Комиссия по правовым вопросам Парламента Грузии одобрила в третьем и окончательном чтении законопроект “О прозрачности иностранного влияния”. “Арменпресс” передает об этом, со ссылкой на ТАСС.

Согласно регламенту, третье чтение предусматривало внесение редакционных поправок в законопроект. Замечаний редакционного характера не было, и проект был направлен на рассмотрение пленарного заседания для третьего чтения.

Противники законопроекта о прозрачности иностранного влияния с 12 мая проводят очередной митинг. Они всю ночь стояли у парламента на проспекте Руставели, чтобы утром 13 мая помешать депутатам начать обсуждение инициативы в третьем чтении на заседании комиссии по правовым вопросам. Утром 13 мая полиция отстранила протестующих от служебных входов в парламент. Задержано 20 человек, в том числе и 1 гражданин Российской Федерации и 2 граждан США.

Парламент Грузии 1 мая одобрил во втором чтении законопроект “О прозрачности иностранного влияния”. Против этого выступили президент Саломе Зурабишвили, оппозиция и западные дипломаты, которые считают это препятствием для интеграции республики в Европейский Союз. Госдепартамент США заявил, что целью законопроекта является подрыв активного гражданского общества страны.

Лидеры правящей партии “Грузинская мечта - Демократическая Грузия” утверждают, что законопроект служит только обеспечению прозрачности финансирования неправительственного сектора и средств массовой информации из-за рубежа. Зурабишвили заявила, что наложит вето на законопроект, если он будет принят во всех трех чтениях.

Оппозиция и гражданские активисты с 15 апреля в Тбилиси проводят демонстрации против принятия закона. Произошли и столкновения. Для разгона демонстрантов правоохранители использовали слезоточивый газ и водометы.