“Новая книга” - 19/24: Мигель Делибес, Сьюзен Б. Кац и Линда Швальбе, Лилит Шакарян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по 3 категориям, изданных разными издательствами в 2024 году, и уже переданных на суд читателей.

Переводная литература

Мигель Делибес: Святые безгрешные

Этот роман (1981 г.) считается одним из лучших произведений Мигеля Делибеса. На его основе был создан и один из лучших фильмов испанского кино. В романе изложены судьбы людей во франкистской Испании 60-х годов. Перевод с испанского: Кары Чобанян; Редактор: Завен Бояджян; Издательство: “Антарес”.

Детско-юношеская литература

Сьюзен Б. Кац, Линда Швальбе: Гауди. Архитектор воображения

Ваши мечты могут изменить мир. Антонио Гауди не мог ходить в школу, как другие дети, и его учителем стала природа. Позже, когда он изучал архитектуру в Барселоне, его ректор не мог понять, он гений или дурак. По мнению многих, он был гениальным архитектором, опередившим свое время.

Книга отражает изобретательный и роскошный стиль Гауди: от его красочных мозаик и экстравагантных фасадов до ярких форм и смелых зданий, которые сделали Барселону неповторомой. Его работы включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Издательство: “Зангак”.

Документальная литература

Лилит Шакарян: Брендинг, личности, компании, страны

На нынешнем этапе трансформации глобальной экономики всем людям, компаниям и странам приходится конкурировать за выживание и занятие достойного положения на мировом рынке. Автор описывает теоретические и практические аспекты этапов создания, позиционирования, укрепления и капитализации брендов компаний, частных лиц и стран, анализирует шаги и риски занятия лидирующих позиций в конкурентной рыночной среде.

Наряду с созданием товарных, корпоративных и индивидуальных брендов, создание бренда страны является актуальной задачей с точки зрения повышения конкурентоспособности страны в мировой экономике и занятия выгодного положения рядом с другими странами. В книге анализируется идея концепции “бренд страны”, представлен проект создания городской идентичности и дизайна на примере городов Армении. Издательство: “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.