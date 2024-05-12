В Армению с рабочим визитом прибудет действующий председатель ОБСЕ, министр ИД Республики Мальта Ян Борг

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел, европейских дел и торговли Республики Мальта Ян Борг 13 мая прибудет в Армению с рабочим визитом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве иностранных дел РА, 13 мая в МИД Республики Армения состоится встреча с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном, за которой последует совместная пресс-конференция министров.