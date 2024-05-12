Великобритания не будет отправлять войска в Газу для доставки гуманитарной помощи

Правительство Великобритании не намерено задействовать своих военнослужащих для доставки гуманитарной помощи в секторе Газа.

Как передает Арменпресс, об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон, комментируя ВВС строительство плавучей платформы у побережья палестинского анклава.

По его словам, корабль Королевских ВМС Великобритании RFA Cardigan Bay станет своего рода логистическим хабом неподалеку от пирса.

По словам Кэмерона, доставкой помощи в Газу может заниматься подрядная организация, которая будет надежно защищена.

"Размещение британских военных на земле - это риск, на который нам не стоит идти. По этой же причине американцы не собираются отправлять своих военнослужащих", - подчеркнул глава МИД, добавив, что в таком случае американские и британские войска могли бы подвергнуться "целенаправленным атакам".

7 марта президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон создает временный порт на территории сектора Газа для поставок гуманитарной помощи в него по морю. Пентагон сообщил, что американские военнослужащие не будут сходить с кораблей на берег при доставке гуманитарных грузов.

Согласно имеющемуся плану, сначала их будут загружать на суда на Кипре, оттуда помощь будут доставлять в порт.

Затем ее переместят на вспомогательные суда, доставят до специально созданного причала, а после отвезут на грузовиках жителям Газы.