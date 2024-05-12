В Литве стартовали президентские выборы и референдум о введении двойного гражданства.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, из 2,889 млн жителей страны и находящихся за рубежом граждан балтийской республики правом голоса обладают 2,385 человек.

Для проведения выборов 12 мая на восьмых за годы независимости президентских выборах в Литве открылись 1,9 тыс. избирательных участков. Одновременно проводится референдум о введении института двойного гражданства.

На пост главы государства претендуют восемь кандидатов. Четверо из них выдвинуты политическими партиями, четверо - самовыдвиженцы. По мнению экспертов и согласно данным социологических опросов, фаворитами являются претендующий на второй срок действующий президент 59-летний Гитанас Науседа, премьер-министр 49-летняя Ингрида Шимоните и независимый кандидат адвокат 48-летний Игнас Вегеле.

Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов пришедших на выборы. Если никому из претендентов 12 мая сделать это не удастся, через две недели пройдет второй тур с участием двух лидеров первого этапа.