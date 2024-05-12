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В ереванской средней школе № 127 им. Арисяна заработает электросигнал

В ереванской средней школе № 127 им. Арисяна заработает электросигнал

В ереванской средней школе № 127 имени Арисяна пройдут специальные тактико-учебные учения на тему «Оповещение, эвакуация, укрытие», во время которых будет активирован электросигнал.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в спасательной службе МВД РА, попросив учеников и сотрудников школы не беспокоиться.

 

 


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