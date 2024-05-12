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Дыхание Параджанова в гюмрийском доме-музея Сергея Меркурова

Дыхание Параджанова в гюмрийском доме-музея Сергея Меркурова

Фотовыставка "Параджанов100" откроется с 11 мая под крышей гюмрийского дома-музея Сергея Меркурова.

Как передает Арменпресс, это совместная инициатива музеев Параджанова и «Гюмрийская народная архитектура и городской быт», посвященной 100-летию Сергея Параджанова.

"Идея организации совместной выставки зародилась еще год назад, которую в силу обстоятельств удалось реализовать в этом году в рамках мероприятий, посвященных 100-летию кинорежиссера. Выставка будет открыта до сентября этого года», - отметила директор музея «Народная архитектура и городской быт Гюмри» Ани Назарян, сообщив, что представлены личные фотографии Параджанова, эскизы костюмов из фильмов.

До сентября ценителям искусства в Гюмри и гостям города будет предоставлена ​​возможность насладиться творчеством режиссера.

Арменуи Мхоян

 


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