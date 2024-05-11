Правительство построит специализированные спортивные школы имени всех олимпийских чемпионов: Пашинян

Премьер-министр посетил различные населенные пункты Армавирской области, в Джрарате присутствовал на церемонии открытия спортивной школы тяжелой атлетики имени Симона Мартиросяна

Премьер-министр Никол Пашинян посетил Армавирскую область. Премьер-министр сделал остановки в школах тех населенных пунктов, где во вновь построенных спортзалах были зафиксированы различные проблемы и дефекты, а также посетил другие населенные пункты и ознакомился со строительством новых объектов.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в ходе предыдущего визита Никол Пашинян поручил ответственным лицам устранить дефекты и провести работы в соответствии с установленными стандартами.



Первой остановкой премьер-министра была базовая школы №7 имени Ерванда Отяна в Эчмиадзине, где были построены новый спортивный зал и актовый зал. Общая стоимость проекта, который стартовал 27 апреля 2022 года, составляет 296,4 млн драмов.

Глава правительства посетил спортзал средней школы имени Жоры Акопяна населенного пункта Артимет общины Аракс. Общая стоимость проекта, который стартовал 25 апреля 2022 года, составляет около 203 млн драмов.

В Джрарате премьер-министр Пашинян присутствовал на церемонии открытия Спортивной школы тяжелой атлетики имени Симона Мартиросяна. В спортивной школе имеется 8 основных и 5 средних площадок. Общая стоимость проекта, который стартовал в 2021 году, составила 581,6 млн драмов.

Премьер-министр поздравил присутствующих с открытием новой спортивной школы тяжелой атлетики и выразил надежду, что правительство Республики Армения будет вынуждено строить новые спортивные школы имени наших олимпийских чемпионов.

“Мы так или иначе будем строить школы, вопрос в том, чьи имена они будут носить. Вот в чем нюанс, потому что я хочу еще раз подтвердить обязательство правительства строить специализированные спортивные школы имени всех олимпийских чемпионов. Этот год олимпийский, и я надеюсь, что мы уже конкретизируем, где и в честь кого построим спортивную школу. Но независимо от этого, строительство спортивных школ, спортивных центров и спортзалов было и остается приоритетом правительства. Хочу, чтобы мы зафиксировали, что это очень важная часть видения развития Армении”, - отметил глава правительства.

По словам Никола Пашиняна, строительство спортивных школ способствует в первую очередь популяризации здорового образа жизни как среди детей, так и среди взрослых. Премьер-министр подчеркнул важность того, что эти люди становятся для детей достойными восхищения героями, на которых они стремятся быть похожими.

“Мы хотим, чтобы наши спортсмены, которые удостоили всех нас чести, чтобы был поднят флаг Армении и прозвучал гимн Армении, почувствовали, что их ценят. Мы хотим, чтобы наши спортсмены чувствовали, что их ценят, не только на пике своей спортивной карьеры, но и каждый день после этого. И у тех, кто придет после них, тоже должна быть перед глазами эта перспектива. Это не то, что проявляется кратковременное, эмоциональное отношение только в момент победы, после чего о людях забывают, нет. И, конечно, это дань уважения общине Джрарат, всем вам, потому что чемпион формируется как чемпион в своем окружении, окружающие люди были рядом с ним и поддерживали его”, - сказал Никол Пашинян и добавил, что в этом смысле школа носит имя Симона Мартиросяна и всех людей, которые сформировали Симона Мартиросяна.

По словам премьер-министра, это способ правительства поблагодарить спортсменов за пройденный ими путь. “И да, не должно быть ничего необычного в том, что такие школы строятся и называются именем молодого человека. И мне бы очень хотелось, чтобы мы постоянно были заняты оценкой заслуг людей. И я поздравляю нас с тем, что мы умеем ценить, умеем поощрять заслуги, а также умеем делать так, чтобы труд человека не заканчивался сразу после окончания прямого эфира, чтобы труд человека, заслуги, - заслуги тренера, спортсмена, села, родителя, учителя - были каждодневными, были видны каждый день, и мы постараемся сделать среду идеальной”.

Никол Пашинян также подчеркнул, что объем работ большой, и иногда они не выполняются идеальным образом: “Но важно то, чтобы мы не падали духом, и продолжительно сталкиваясь с проблемами в строительстве и в других сферах, наша решимость не колебалась. Мы будем идти шаг за шагом, последовательно по пути решения всех проблем. И сегодняшнее мероприятие именно об этом. Хочу поблагодарить Симона Мартиросяна, тренеров, всех жителей Джрарата за то, что подарили нам этот день”.

Следующей остановкой премьер-министра стал вновь построенный модульный детский сад в селе Аревик общины Мецамор, где он ознакомился с реализованными работами и созданными для детей условиями. Детский сад рассчитан на 144 ребенка. Общая стоимость проекта, который стартовал 29 июня 2021 года, составляет около 500 млн драмов.

Никол Пашинян также посетил спортзалы средней школы имени Эдварда Даштояна населенного пункта Джанфида общины Мецамор (стоимость проекта 332 млн драмов), средней школы № 6 имени Мовсеса Силикяна общины Армавир (стоимость проекта 311 млн драмов), средней школы имени Мехака Мехакяна населенного пункта Арагац (стоимость проекта 381,5 млн драмов), средней школы населенного пункта Шаумян (стоимость проекта 154,5 млн драмов). Премьер-министр осмотрел спортзалы и ознакомился с работой по устранению зафиксированных ранее недостатков.

Премьер-министр также совершил внеплановые остановки в населенных пунктах Гай и Бамбакашат и пообщался с жителями.

В рамках визита Никол Пашинян возложил цветы к памятникам героям, отдавшим жизнь за Родину.