Анонс мероприятий на 13 мая
17:45, Май 11, 2024
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- 17:45 Анонс мероприятий на 13 мая
- 17:00 Анонс мероприятий на 12 мая
- 16:07 В Джрарате открылась спортшкола тяжелой атлетики имени штангиста Симона Мартиросяна
- 15:20 Польша начала фортификационные работы на границе с Беларусью
- 14:41 В результате акций неповиновения в Ереване число задержанных достигло 48
- 14:28 Министры ИД Армении и Азербайджана договорились продолжить переговоры по открытым вопросам
- 14:25 Демократический регресс в Грузии беспокоит США. Джейк Салливан
- 13:55 В ближайшие дни в республике станет прохладнее на 4-6 градусов
- 13:28 Никол Пашинян посетил Армавирскую область
- 13:19 РФ предоставила информацию об аресте экс-депутата НС Тиграна Уриханяна
- 13:07 Фонд «Арам Хачатурян» и Международный фестиваль Хачатуряна представят на саммите EFA
- 12:45 Представители ЗПЧ посещают задержанных в отделениях полиции
- 12:31 Полиция задержала 35 участников протестов
- 12:18 В Алматы продолжаются переговоры глав МИД Армении и Азербайджана
- 11:47 Доходы от гастролей Английского национального балета направят на Ереванский фестиваль балета
- 11:36 По меньшей мере 50 человек погибли в результате наводнения на севере Афганистана
- 11:16 В республике есть закрытые автодороги
- 11:12 Шесть человек в Эчмиадзине задержаны по подозрению в хранении и ношении оружия
- 10:52 Европейские индексы - 10-05-24
- 10:51 Американские индексы - 10-05-24
- 10:50 Цены на драгоценные металлы - 10-05-24
- 10:48 Цены на нефть снизились - 10-05-24
- 10.05-21:20 Министр здравоохранения Армении примет участие в открытии Всемирной недели здоровья в Абу-Даби
- 10.05-21:05 США выделят Украине новую военную помощь на 400 миллионов долларов
- 10.05-20:04 Военное правительство Израиля одобрило расширение операции в Рафахе
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