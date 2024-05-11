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Польша начала фортификационные работы на границе с Беларусью

Польша начала фортификационные работы на границе с Беларусью

Польша начала строительство фортификационных укреплений на границе с Белоруссией, сообщил польский премьер Дональд Туск в субботу на брифинге с военнослужащими Войска Польского, сотрудниками Пограничной стражи и офицерами полиции.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает INTERFAX.RU.

"Это не только граница Польши, но и граница ЕС. Я не сомневаюсь, что всей Европе придется - и я убежден, что мы этого добьемся - инвестировать в безопасность, инвестируя в восточную границу Польши, безопасность нашей границы", - подчеркнул Туск.

Премьер добавил, что "нет никаких ограничений в ресурсах, когда дело касается безопасности Польши".

 


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