Фонд «Арам Хачатурян» и Международный фестиваль Хачатуряна представят на саммите EFA

С 12 по 15 мая исполнительный директор культурного фонда "Арам Хачатурян" Мартин Товмасян примет участие в саммите фестивалей искусств Европейской ассоциации фестивалей (EFA, European Festivals Association), который пройдет на острове Узедом в Германии.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает культурный фонд "Арам Хачатурян".

200 организаторов фестиваля и представителей музыкального мира соберутся вместе с насыщенной программой, чтобы представить свой опыт, проблемы, художественные предложения и размышления.

На мероприятии Мартин Товмасян представит культурный фонд «Арам Хачатурян», международный фестиваль имени Хачатуряна, который является членом Европейской ассоциации фестивалей.

Международный фестиваль Хачатуряна – один из широко признанных фестивалей классической музыки в регионе, репутация и география участников которого расширяются с каждым годом.

Созданный в 2013 году фестиваль ежегодно принимает в Ереване популярных артистов мирового уровня, которые посредством музыки создают атмосферу межкультурного диалога, а также своими выступлениями расширяют узнаваемость музыки Арама Хачатуряна.