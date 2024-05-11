Полиция задержала 35 участников протестов

11 мая различными подразделениями полиции были задержаны 35 участников протестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщили в отделе информации и общественных связей полиции МВД.

В полиции отметили, что граждане были задержаны на основании статьи 182 Кодекса об административных правонарушениях РА: невыполнение законного требования сотрудников полиции или сотрудников полицейских войск.

"На данный момент закрытых улицнет", - сообщили в полиции.

В Ереване продолжаются акции неповиновения движения "Тавуш во имя Родины". Граждане перекрыли ряд улиц в Ереване.