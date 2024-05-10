ЕС поддерживает процессы мира и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном: посол Марагос

Европейский союз поддерживает процессы мира и нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Как сообщает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции сказал глава делегации ЕС в Армении, посол Василис Марагос, коснувшись сотрудничества Армения-ЕС в сфере безопасности.

“Европейский союз поддерживает процессы мира и нормализации в регионе. Присутствие миссии Евросоюза в Армении является тому подтверждением. Присутствие миссии на армяно-азербайджанской границе помогло снизить напряженность и повысить безопасность людей”, - отметил он.