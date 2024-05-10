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В финале Лиги Европы УЕФА сыграют “Байер” и “Аталанта”

В финале Лиги Европы УЕФА сыграют “Байер” и “Аталанта”

Известны финалисты Лиги Европы УЕФА. 

Как передает “Арменпресс”, в ответном матче полуфинала Лиги Европы УЕФА “Байер” дома принимал “Рому” и завершил матч вничью со счетом 2:2, но, поскольку немецкая команда выиграла первую игру со счетом 2:0, именно она вышла в финал. 

В другом матче дня “Аталанта” отправила 3 безответных мяча в ворота “Марселя”. 

В финале Лиги Европы УЕФА встретятся “Байер” и “Аталанта”.


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