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Губернатор Калифорнии принял президента Армении

Губернатор Калифорнии принял президента Армении

В рамках рабочего визита в США президент Республики Ваагн Хачатурян в городе Сакраменто встретился с губернатором Калифорнии Гэвином Ньюсомом. 

Как передает “Арменпресс”, сообщение об этом распространил Аппарат президента РА. 

В ходе беседы обе стороны высоко оценили тесное и многоплановое сотрудничество между Арменией и США на протяжении более трёх десятилетий по всем направлениям. Было подчеркнуто, что армянская община, которая в основном представлена ​​именно в Калифорнии, играет большую роль в армяно-американских отношениях. 

Президент Ваагн Хачатурян подчеркнул, что многосекторное сотрудничество с США, и в частности со штатом Калифорния, имеет для Армении особое значение. 

Президент отметил, что сектор высоких технологий за последние годы значительно укрепил свои позиции в экономике Армении, и поскольку ряд крупнейших компаний в этой сфере представлены в Калифорнии, в “Силиконовой долине”, существует необходимость продвижения сотрудничества между Арменией и Калифорнией. 

В ходе встречи губернатор Гэвин Ньюсом поинтересовался развитием экономической политики Армении в последние годы, в частности мерами, реализованными правительством во время пандемии Covid и в период после пандемии. 

Ваагн Хачатурян представил действия правительства РА в период пандемии, которые позволили экономике страны быстро восстановиться в постковидный период. 

Президент подчеркнул, что реализация подобных программ стала возможной в результате укрепления демократических институтов и  реформ, реализованных в политической и экономической жизни Армении в последние годы. В этом контексте Ваагн Хачатурян в лице Гэвина Ньюсома поблагодарил высшее руководство США за поддержку, оказываемую США Армении в укреплении демократии и осуществлении демократических реформ. 

Стороны обменялись мыслями о региональных и глобальных событиях и существующих вызовах. Обе стороны подчеркнули важность урегулирования горячих конфликтов путем мирных переговоров. 

Президент Ваагн Хачатурян, коснувшись событий в регионе  Южного Кавказа и принципов внешней политики Армении, подтвердил твердую решимость и однозначную позицию Армении в построении добрососедских отношений с соседями, выражением чего является и процесс демаркации границы, который в настоящее время проводится между Арменией и Азербайджаном. 

В завершение встречи президент Ваагн Хачатурян пригласил губернатора Гэвина Ньюсома посетить Армению в удобное для него время, что станет дополнительным стимулом для расширения сотрудничества между Арменией и Калифорнией.


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