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В Гюмри почтили память бессмертных героев борьбы с фашизмом

В Гюмри почтили память бессмертных героев борьбы с фашизмом

По случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне в гюмрийском мемориальном комплексе «Мать Армения» прошли памятные мероприятия.

Как передает корреспондент Арменпресс, по случаю 79-летия победы в Великой Отечественной войне губернатор Ширака Мушег Мурадян вместе с сотрудниками аппарата губернатора возложили цветы к Вечному огню мемориала "Мать-Армения", воздав дань памяти героям, отдавшим свою жизнь в борьбе с фашизмом.

 «Сегодня день победы в Великой Отечественной войне. Армянский народ внес большой вклад в победу в войне, в этой борьбе наш народ проявил нетерпимость к фашизму, волю и желание жить самостоятельно. Мы обязаны помнить мучеников, никогда не забывать их подвиг, чтить их память и делать все, чтобы страна была сильнее", - сказал губернаторШирака.

 

Арменуи Мхоян


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