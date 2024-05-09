В Гюмри почтили память бессмертных героев борьбы с фашизмом

По случаю 79-летия Победы в Великой Отечественной войне в гюмрийском мемориальном комплексе «Мать Армения» прошли памятные мероприятия.

Как передает корреспондент Арменпресс, по случаю 79-летия победы в Великой Отечественной войне губернатор Ширака Мушег Мурадян вместе с сотрудниками аппарата губернатора возложили цветы к Вечному огню мемориала "Мать-Армения", воздав дань памяти героям, отдавшим свою жизнь в борьбе с фашизмом.

«Сегодня день победы в Великой Отечественной войне. Армянский народ внес большой вклад в победу в войне, в этой борьбе наш народ проявил нетерпимость к фашизму, волю и желание жить самостоятельно. Мы обязаны помнить мучеников, никогда не забывать их подвиг, чтить их память и делать все, чтобы страна была сильнее", - сказал губернаторШирака.

Арменуи Мхоян