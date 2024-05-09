СК призывает участников акций соблюдать требования закона о свободе собраний

Следственный комитет Армении распространил заявление, в котором призвал организаторов и участников движения "Тавуш во имя Родины" соблюдать требования законодательства о свободе собраний и проявлять ответственное поведение.

Арменпресс представляет обращение Следственного комитета РА.

"В последние дни в ходе акций протеста, проводимых отдельными политическими группами, в частности инициативой "Тавуш во имя Родины" и ее участниками в разных регионах республики, с участием их отдельных сторонников, зафиксировано множество случаев запрещенных действий более десятка лиц.

Принимая во внимание данное обстоятельство, а также публичные заявления и действия, направленные на продолжение протестов, Следственный комитет РА считает необходимым предупредить, что примет все необходимые меры правового характера в рамках своей компетенции, используя имеющиеся инструменты, обеспечивающие быстрое и жесткое уголовно-правовое реагирование на любые криминальные проявления в республике.

От организаторов и участников акций ожидается полное соблюдение требований законодательства о свободе собраний, вести себя законно и ответственно.

Любое преступное намерение безоговорочно приведет к уголовной ответственности", - говорится в заявлении.

9 мая в 16:00 на площади Республики в Ереване состоится митинг участников движения "Тавуш во имя Родины". Организаторы движения и группа сторонников во главе с руководителем Тавушской епархии архиепископом Багратом Галстаняном 5 мая прошли маршем из Иджевана в Ереван, призывая своих сторонников присоединиться к ним в Ереване и принять участие в запланированном митинге в республике.

Ранее полиция МВД и СНБ РА распространили заявления, призывающие организаторов и участников акций оставаться в рамках законодательства, не нарушать конституционный и общественный порядок и не проявлять противоправного поведения.