Полиция призывает участников и организаторов митинга воздержаться от нарушений общественного порядка

Полиция Министерства внутренних дел Республики Армения призывает участников и организаторов митинга, который пройдет 9 мая, воздержаться от действий, направленных на нарушение общественного порядка.

Как передает Арменпресс, в ведомстве призывают строго соблюдать общественный порядок.

«Полиция МВД последовательно продолжает и впредь будет выполнять возложенные на нее законом функции по обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

Мы призываем участников и организаторов сегодняшнего собрания воздерживаться от действий, направленных на нарушение общественного порядка, уважать права сограждан и подчиняться законным требованиям сотрудников полиции, обеспечивающих общественный порядок.

Республика Армения является страной закона и права, и любое незаконное проявление будет соответственно наказано", - говорится в заявлении.