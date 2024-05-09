Пресс-секретарь премьер-министра опровергла приписываемые ейзаявления в фейковом Telegram-канале
От имени пресс-секретаря премьер-министра Армении Назели Багдасарян открыт фейковый "Telegram-канал ", который распространяет фейковые материалы.
Как передает Арменпресс, об этом Назели Багдасарян написала на своей странице в Facebook.
"После пресс-конференции премьер-министра Никола Пашиняна некоторые политические круги откровенно перешли к своему традиционному стилю, распространяя фейковые новости с фейковых страниц.
Телеграм-канал от имени пресс-секретаря премьер-министра не имеет ко мне никакого отношения. Причём отраженные материалы далеки от реальности и являются плодом чьего-то «яркого» воображения.
Уважаемые медиапартнеры, прежде чем публиковать информацию, не соответствующую действительности, обратите внимание, мои посты как спикера находятся исключительно на этой социальной платформе", - написала она.
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