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Премьер-министр Азербайджана с официальным визитом находится в Турции

Премьер-министр Азербайджана с официальным визитом находится в Турции

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 8 мая отбыл в Турцию с официальным визитом.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на азербайджанские СМИ, целью визита было участие в 11-м заседании турецко-азербайджанской межправительственной экономической комиссии, состоявшемся 8 мая.

В ходе заседания были обсуждены вопросы двусторонних экономических отношений, торгового сотрудничества, инвестиционной, таможенной и образовательной сферы.

По итогам был подписан протокол заседания.

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов, находящийся с двухдневным официальным визитом в Турции, передал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану письмо-приглашение президента Азербайджана Ильхама Алиева принять участие в COP-29, которая пройдет в Баку в ноябре 2024 года.


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