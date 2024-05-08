Президент Армении Ваагн Хачатурян посетил в Калифорнии армянскую церковь Святого Андрея в Купертино

Находящийся с рабочим визитом в американском штате Калифорния президент Армении Ваагн Хачатурян посетил армянскую церковь Святого Андрея в Купертино и принял участие в литургии.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, в сопровождении иерея Татева Арутюняна Хачатурян также посетил центр при церкви и встретился с детьми, посещающими субботнюю школу церкви, и работниками школы-центра.

Президент поприветствовал присутствующих и отметил: “Народы и нации существуют постольку, поскольку они сохраняют и живут своими обычаями и традициями. Если наши обычаи исчезнут, мы просто потеряем нашу систему ценностей.

Чрезвычайно важно, чтобы мы могли сохранять свои обычаи, где бы мы ни жили. Очень важно передать их молодежи, будущим поколениям.

Я рад, что здесь есть дети, подростки и молодые люди, которые через танец или песню восприняли наши армянские обычаи и передадут их следующим поколениям. Спасибо за все, что я здесь вижу”.

Коснувшись происходящих в Армении событий президент отметил:: “Могу вас заверить, что на нас, как на Республике Армения, и как на представителях властей Республики Армения лежит огромная обязанность сохранять, укреплять и передавать нашу государственность следующим поколениям… Мы хотим быть полноценным государством и сталкиваемся с определенными сложностями. И самое главное в этом деле – единство, солидарность, не обижать друг друга, слушать друг друга. Мы сильны, когда мы более сплочены, и мы добьемся успеха, когда у всех нас будет одинаковое понимание, то есть действовать и делать то, что мы должны делать ради Республики Армения”.

Обращаясь к иерею Татеву Арутюняну, президент выразил пожелание, чтобы “церковь и дальше руководствовалась теми христианскими ценностями, которыми она всегда руководствовалась”.

“Это очень важная миссия, которую на самом деле очень сложно выполнить в современном непростом мире. Мы, христиане, сталкиваемся с трудностями, и нам не нужно противодействовать другим религиям во время этих испытаний. Нам, армянам, удалось сохранить свое существование, потому что мы действительно религиозно толерантный народ. Наши страны-противники всегда пытаются представить, что наша борьба с ними была религиозной. Но на самом деле наша борьба в нашей истории не была религиозной. Мы были религиозно толерантной нацией. Нас принимают, особенно на Ближнем Востоке и в арабском мире, потому что мы обладаем большой религиозной терпимостью. И я надеюсь, что мы пойдем по этому пути, потому что наши проповедники в лице Армянской Апостольской церкви не могли вести нас другим путем”, - сказал президент, пожелав всем успехов и больших достижений.