В ООН обвинили Израиль в нарушении норм международного права при эвакуации

Израиль нарушил все нормы международного права по эвакуации мирного населения при операции в Рафахе. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил пресс-секретарь Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Лаерке на брифинге в Женеве.

"Эвакуация гражданского населения в условиях конфликта строго регулируется международным правом. Прежде всего, население должно быть предупреждено заранее, чтобы успеть. Здесь этого не было", — сообщил представитель УКГВ.

Кроме того, маршруты эвакуации, как и районы назначения, должны быть безопасными, туда необходимо обеспечить доступ гуманитарной помощи. Ничего из этого также не было сделано, подчеркнул Лаерке.

"Эти районы должны иметь инфраструктуру, позволяющую принимать беженцев. В Газе больше нет инфраструктуры. Наконец, перемещенное население должно иметь возможность вернуться после этого. Вряд ли останется куда возвращаться", — заключил спикер.

Накануне Армия обороны Израиля начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной анклава. Как сообщили в канцелярии израильского премьера, кабинет военных действий единогласно принял решение о продолжении операции в Рафахе, чтобы оказать давление на ХАМАС по вопросу освобождения заложников.

Кроме того, израильские военные закрыли единственные КПП, позволявшие поставлять гуманитарную помощь в Газу — "Рафах" и "Керем-Шалом".