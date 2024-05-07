Мгер Григорян и Ивана Живкович обсудили программы, реализуемые ПРООН в Армении

Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян принял помощника генерального секретаря ООН и регионального директора ПРООН по странам Европы и СНГ Ивану Живкович.

Мгер Григорян поблагодарил ПРООН за содействие, направленное на удовлетворение основных потребностей вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, и подчеркнул важность сотрудничества с партнерами по развитию в рамках программ, направленных на удовлетворение долгосрочных потребностей.

Были обсуждены совместные программы в области энергосбережения, цифровизации и реформ, проводимых в сфере государственного управления, а также возможные направления развития сотрудничества.

Была отмечена важность определения целевых направлений в разработке нового национального программного документа ПРООН.