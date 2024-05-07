«Мы рядом»: новая программа IDBank-а направлена на поддержку вынужденным переселенцам из Арцаха
IDBank начинает долгосрочную программу социальной поддержки
для вынужденных переселенцев из Арцаха. На этот раз в программу
включены около 150 несовершеннолетних детей из 42 многодетных
семей.
До конца года IDBank ежемесячно будет выделять каждому
ребенку-бенефициару программы подарочные карты idplus на сумму 40
000 драм, с помощью которых семьи смогут совершать покупки во всех
торговых точках с возможностью оплаты через Idram, доступный в 21
000 пунктах продажи по всей Армении.
Татевик Вардеванян, руководитель отдела по коммуникациям
IDBank-а, подчеркивая важность программ корпоративной социальной
ответственности, направленных жителям Арцаха, отмечает, что
программа «Мы рядом» отличается от предыдущих тем, что она будет
долгосрочной и продолжительной.
«После войны 2020 года IDBank и Idram реализовали ряд
программ, направленных на образование, а также улучшение условий
жизни наших арцахских соотечественников. К сожалению, в
сегодняшней суровой реальности, когда Арцах потерян, мы запускаем
программу «Мы рядом», которая имеет исключительно социальную
направленность и призвана облегчить хотя бы малую часть огромных
забот наших соотечественников, находящихся в сложных жизненных
условиях», - отметила Татевик Вардеванян.
В программу включены семьи, имеющие по три и более детей. Было
учтено также социальное состояние семей, а также были включены
семьи, которые потеряли кормильцев. Список бенефициаров был
сформирован по данным, предоставленным сотрудниками группы
компаний.
Все данные были детально изучены и только после этого
утверждены. На данном этапе, когда основные программы поддержки
больше не действуют, для нас особенно важно быть рядом с нашими
соотечественниками», - добавила Татевик Вардеванян.
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