Военно-Грузинская дорога временно закрыта для всех видов транспортных средств

Военно-Грузинская дорога по причине плохих погодных условий на территории Грузии временно закрыта для всех видов транспортных средств. Как передает “Арменпресс”, об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Северной Осетии.

“В связи с ухудшением погодных условий на территории Грузии запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Владикавказ - Ларс - в направлении на выезд из РФ с 00:15 мск 7 мая 2024 года до особого распоряжения», - говорится в сообщении.

6 мая сообщалось, что из-за плохих погодных условий на территории Грузии было запрещено движение грузовых автомобилей на участке Владикавказ-Ларс в направлении выезда из России.

Военно-Грузинская дорога в настоящее время является единственным наземным маршрутом, связывающим Россию с Грузией и Арменией.