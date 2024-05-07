Европейские индексы - 06-05-24
МОСКВА, 7 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 6 мая:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.96% и составил 18175.21 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.49% и составил 7996.64 пункта, британский FTSE не изменился и опять составил 8213.49 пункта, а российский RTSI вырос на 0.13% и составил 1186.20 пункта.
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