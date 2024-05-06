Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 06-05-24

ЕРЕВАН, 6 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 6 мая, курс доллара США вырос на 0.60 драмa и составил 387.92 драм. Курс евро вырос на 1.73 драмa и составил 417.83 драм. Курс российского рубля вырос на 0.03 драмa и составил 4.26 драм. Курс британского фунта вырос на 1.41 драмa и составил 487.81 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота выросла на 114.00 драмa и составила 28616.19 драм. Цена серебра выросла на 3.82 драмa и составила 330.51 драм.