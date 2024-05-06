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На шахматном турнире Dubai Police Global Chess Challenge Мартиросян, Саркисян и Тер-Саакян отстают от лидера на пол очка

На шахматном турнире Dubai Police Global Chess Challenge Мартиросян, Саркисян и Тер-Саакян отстают от лидера на пол очка

Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступления на шахматном турнире Masters Dubai Police Global Chess Challenge. 

Как передает «Арменпресс», после двух прошедших туров Шант Саркисян, Самвел Тер-Саакян, Айк Мартиросян набрали по 1,5 очка. Овик Айрапетян, Эрик Гаспарян, Беник Агасаров набрали всего 1 очко. Лучший результат на этом турнире, из участвовавших ранее шахматистов Армении, показал Саркис Манукян, набравший 2 очка. 

Международный шахматный турнир Dubai Police Global Chess Challenge проводится по швейцарской системе. Он стартовал 3 мая, завершится 13 мая.


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