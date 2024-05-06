На шахматном турнире Dubai Police Global Chess Challenge Мартиросян, Саркисян и Тер-Саакян отстают от лидера на пол очка
10:15, 6 Май 2024
Шахматисты, представляющие Армению, продолжают выступления на шахматном турнире Masters Dubai Police Global Chess Challenge.
Как передает «Арменпресс», после двух прошедших туров Шант Саркисян, Самвел Тер-Саакян, Айк Мартиросян набрали по 1,5 очка. Овик Айрапетян, Эрик Гаспарян, Беник Агасаров набрали всего 1 очко. Лучший результат на этом турнире, из участвовавших ранее шахматистов Армении, показал Саркис Манукян, набравший 2 очка.
Международный шахматный турнир Dubai Police Global Chess Challenge проводится по швейцарской системе. Он стартовал 3 мая, завершится 13 мая.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм