“Новая книга” - 18/24: Арег Азатян, Агата Кристи, Мария Кюри, Ли Стробел

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в конце 2023 и в начале 2024 года, и уже переданных на суд читателей.

Армянская литература

Арег Азатян: В момент паузы

Мгновение и вечность, шаги, сделанные в прошлом и их последствия в будущем, действие одного человека и судьба цивилизации. Противоположные полюса сближаются и сжимаются в уникальных рассказах-притчах сборника «В момент паузы». Человек становится единственной единицей измерения времени, а действие индикатором течения времени. Эти рассказы читаются на одном дыхании, и заставляют читателя задуматься. Издательство: “Страница”.

Переводная литература

Агата Кристи: Свидание со смертью

Этот роман Агаты Кристи был опубликован в 1938 году в Великобритании, и в том же году в США.

В центре событий - семья Бойнтон, которая собирается в путешествие в Иерусалим. Глава семейства, миссис Бойнтон, уже стара и слаба здоровьем, но контролирует каждый шаг своих родственников и держит их в финансовой зависимости. Все жаждут ее смерти, но чьей жертвой, в конце концов, станет она?

Раскрыть непростую тайну и в этот раз берется знаменитый бельгийский сыщик Эркюль Пуаро, который в силу обстоятельств также оказывается в Иерусалиме. Он становится свидетелем разговора, произошедшего накануне убийства, вокруг которого строит расследование. Перевод: Татевик Туманян; Издательство: “Эдит Принт”.

Детско-юношеская литература

Королева радия, или всегда первая. Мария Кюри

Мария Кюри - один из самых значительных ученых всех времен. Она первая женщина, получившая Нобелевскую премию, и единственная из женщин, получившая две Нобелевские премии по физике и химии. Мария Кюри открыла радиоактивность и изменила курс медицины раз и навсегда. Редактор: Нуне Торосян; Издательство: “Антарес”.

Документальная литература

Ли Стробел: Доводы в пользу подлинности Христа

Опытный журналист расследует величайшую загадку в истории: имеются ли веские доказательства того, что Иисус из Назарета действительно был сыном Божьим? Размышляя о своем духовном пути от атеизма к вере, бывший криминальный редактор Chicago Tribune Ли Стробел берет интервью у известных ученых, которые преподают в университетах Кембриджа, Принстона и других высших учебных заведениях. Стробел спрашивает их: насколько достоверен Новый Завет, есть ли доказательства существования Иисуса вне Библии, было ли Воскресение Христа реальностью? Эта книга, удостоенная золотой медали, читается как захватывающий роман, но это не выдумка, а поиск истины. Переводчик: Астхик Саркисян; Издательство: “Newmag”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.