В Иране от наводнения пострадали более 5000 человек

Более 5000 человек пострадали от наводнений в 23 провинциях Ирана. Общество Красного Полумесяца Ирана (IRCS) оказало помощь 5022 пострадавшим от наводнения людям в 23 провинциях.

Как передает Арменпресс, об этом сообщает IRNA, со ссылкой на представителя IRCS Бабака Махмуда.

С утра 5 мая около 777 спасателей в составе 219 спасательных отрядов провели 134 спасательные операции по помощи пострадавшим.

По данным источника, за это время группы помощи предоставили экстренный приют 153 людям, еще 224 перевезли в безопасные места и отвели воду из 186 жилых домов.

За последние несколько дней 23 иранские провинции, в том числе Бушер, Хорасан-Разави, Южный Хорасан, Семнан, Фарс, Керман, Хормозган, Чахармахал ва Бахтиари, Исфахан и Йезд, пострадали от наводнений.