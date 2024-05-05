Помощник генсекретаря ООН, директор регионального бюро ПРООН в странах Европы и СНГ прибыла в Армению

Помощник генерального секретаря ООН, заместитель Администратора Программы развития ООН (ПРООН), директор Регионального бюро стран Европы и СНГ Ивана Живкович 5 мая прибыла в Армению с четырехдневным визитом.

Как сообщили Арменпресс в армянском представительстве ПРООН, целью визита Иваны Живкович является обсуждение партнерства Программы развития ООН с правительством Армении, ознакомление на месте с основными мероприятиями ПРООН, в том числе реагированием на кризис беженцев, а также рассмотреть повестку дня развития ПРООН и основные приоритеты с международными и национальными партнерами.

"В компании постоянного представителя ПРООН в Армении Натии Нацвлишвили она встретится со спикером Национального собрания – с целью запуска новой программы парламентской демократии в Армении, а также встретится с вице-премьер-министром РА и заместителем министра иностранных дел РА. Она также проведет обсуждения с командой страны ООН, дипломатическим корпусом, партнерами по развитию, а также представителями гражданского общества. Ивана Живкович посетит проекты ПРООН в Гегаркуникской, Тавушской, Араратской, Вайоцдзорской и Сюникской областях и встретится с бенефициарами проектов", - говорится в сообщении.

Согласно источнику, Ивана Живкович приступила к своим обязанностям в сентябре 2022 года. До своего назначения она занимала должность генерального директора по экономическим вопросам и сотрудничеству в целях развития Министерства иностранных и европейских дел Хорватии. Она имеет степень магистра международной экономики и степень бакалавра экономики Загребского университета.