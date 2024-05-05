Министры иностранных дел Турции и Ирана обсудили региональные события

На полях 15-го саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Гамбии министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на переговорах со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом обсудили последние региональные события.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на иранское агентство Mehr, на встрече Абдолахиян подчеркнул решение правительства Турции разорвать торговые связи с Израилем.

Министр иностранных дел Ирана также коснулся ответного нападения Ирана на Израиль, отметив, что военная операция соответствует законному праву Ирана на самооборону.

В ходе беседы Амир Абдоллахиян и Фидан подчеркнули необходимость реализации договоренностей, достигнутых между двумя странами в ходе визита президента Ирана в Турцию, а также активизации совместных комиссий по сотрудничеству в различных сферах.

Министр иностранных дел Турции приветствовал укрепление сотрудничества между двумя странами на региональной и международной площадках.

Он заявил, что Турция считает вопрос Палестины важнейшей проблемой исламского мира, подчеркнув необходимость более активной роли исламских государств в этом вопросе.