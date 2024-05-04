В республике продолжатся осадки, ожидаютсяи грозы

В Республике Армения днем ​​4 мая, 5-8 мая ожидаются дожди и грозы, в регионах—значительные, 9 мая —в некоторых регионах время от времени, в вечерние часы 4 мая, 5-8 числа возможен сильный град.

Об этом Арменпресс сообщили в Центре гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения, отметив, что что температура воздуха существенно не изменится.

В Ереване 4 мая днем, 5-8 мая, периодически ожидаются дожди и грозы, в вечерние часы 4-7 мая —сильные, во время грозы также ожидается усиление ветра до скорости 17-20 м/с.

9 мая ожидается погода без осадков.