В Карвачарском районе произошло ДТП с участием азербайджанских военнослужащих
Один военнослужащий погиб и еще четверо получили ранения в ДТП в подконтрольном Азербайджану Карвачарском районе. Как передает Арменпресс, об этом сообщают азербайджанские СМИ.
Отмечается, другие военнослужащие, получившие ранения в результате инцидента и эвакуированные в ближайшее военно-медицинское учреждение, находятся под наблюдением врачей.
По факту ДТП, произошедшего вне службы проводится расследование.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 21:11 Израиль дал ХАМАС неделю на принятие предложения о прекращении огня
- 20:42 Известен первый финалист Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
- 20:35 Эрдоган подтвердил прекращение торгового оборота с Израилем
- 19:55 Россия планирует расширить наступательные действия против Украины: Зеленский
- 19:40 Депутаты НС Армении обсудили с “Freedom House” инструментарий для противостояния гибридным атакам на демократию
- 19:27 Главы МИД Армении и Мальты обсудили вопросы о деятельности ОБСЕ и председательстве Мальты в Организации
- 19:21 Под председательством премьер-министра обсуждены проблемы водного сектора и шаги по их решению
- 18:23 В Карвачарском районе произошло ДТП с участием азербайджанских военнослужащих
- 18:11 Армен Даниелян избран судьей-членом Высшего судебного совета
- 18:02 Москва не ставит под сомнение суверенное право Армении самостоятельно определять свой внешнеполитический курс: Захарова
- 18:00 В Ереване состоялась официальная церемония открытия полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу
- 17:55 Сила одного драма - благотворительной общественной организации «Дорога жизни»
- 17:53 Предстоящие на 4 мая мероприятия
- 17:39 Украина вправе бить полученным от Британии оружием по территории России: глава МИД Великобритании
- 17:29 Литва предлагает Еревану и Баку применить свой опыт в разблокировке коммуникаций
- 17:04 МИД Армении поздравил представителей СМИ по случаю Всемирного дня свободы прессы
- 17:01 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 03-05-24
- 17:00 Азиатские индексы - 03-05-24
- 16:40 С начала конфликта в Газе погиб 141 журналист
- 15:45 Китай запустил зонд для взятия образцов с обратной стороны Луны
- 15:34 Министр экономики Армении принял посла Великобритании
- 14:53 Генеральный директор Ucom выступил с лекцией во Французском университете Армении
- 14:04 Тринидад и Тобаго признали Палестину независимым государством
- 13:30 Армянский правовой центр подал заявление о применении Закона Магнитского к более чем 40 азербайджанским чиновникам
- 12:40 Совместный проект Токио и Вашингтона по разработке гиперзвуковой ракеты- перехватчика стоимостью более чем в $3 миллиарда
16:14, 27.04.2024
2212 просмотров Минобороны РА призывает воздержаться от распространения лжи и дезинформации
13:51, 27.04.2024
1988 просмотров В РА нет справедливости, потому что мы не договорились, чтó есть справедливость. Пашинян
23:16, 26.04.2024
1579 просмотров Мгера Григоряна не было в машине со специалистами, которые ехали в Киранц: офис вице-премьера
12:33, 27.04.2024
1562 просмотров «Родина – это государство. Любишь Родину – укрепляй государство». Н.Пашинян выступает с лекцией
18:19, 26.04.2024
1507 просмотров На границе Армении и Азербайджана установлено 28 пограничных столбов