Москва не ставит под сомнение суверенное право Армении самостоятельно определять свой внешнеполитический курс: Захарова

Москва не ставит под сомнение суверенное право Армении самостоятельно определять свой внешнеполитический курс, в том числе и в контексте дальнейшей работы ОДКБ. Как передает Арменпресс, об этом на брифинге сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, коснувшись возможного выхода Армении из организации.

“Насколько нам известно, несмотря на постоянно тиражируемые обвинения в адрес организации, каких-либо новых шагов касательно членства в ней партнерами не предпринималось. Как следствие, мы исходим из того, что Армения продолжает оставаться полноправным участником объединения и должна нести соответствующие обязательства, включая предусмотренные договором о коллективной безопасности 1992 года, ну и уставом организации 2002 года, а также другими документами”, - отметила Захарова.

По ее словам, в текущем году продолжается интенсивная работа по укреплению многопланового взаимодействия в сферах внешнеполитической координации, повышению оборонного потенциала, борьбы с новыми вызовами угрозами безопасности.