Время в Ереване: 11:07,   3 Май 2024

В Ереване состоялась официальная церемония открытия полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

В Ереване состоялась официальная церемония открытия полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу

В Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна состоялась официальная церемония открытия полуфинала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу.

Как сообщает Арменпресс, посредством светозвукового шоу были представлены уникальные образцы и памятники Армянского нагорья, изобразительное искусство и многовековая история Армении, а также столицы Еревана.

В полуфинальных играх встретятся «Бенфика», «Пальма-футзал», «Барса» и «Спортинг».

Матч «Бенфика» – «Пальма-футзал» состоится 3 мая в 18:00, а «Барса» – «Спортинг» в 21:00.

Матч за третье место состоится 5 мая в 17:00, а финал состоится в тот же день в 20:00.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

AIM banner Website Ad Banner.jpg (235 KB)

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Digital-Card---250x295.jpg (26 KB)

12.png (9 KB)

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: contact@armenpress.am