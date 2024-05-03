Литва предлагает Еревану и Баку применить свой опыт в разблокировке коммуникаций

Литовская Республика в контексте открытия коммуникаций неоднократно делилась как с Ереваном, так и с Баку своим опытом в рамках схемы транзита Калининградской области РФ.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Литвы в Армении Андрюс Пулокас, отметив, что Литва и Армения географически схожи.

Сравнивая возможное открытие коммуникаций между Арменией и Азербайджаном и уже существующий опыт Литвы и РФ в том же контексте, посол отметил: “Калининградская область РФ, как и Нахичеванская Автономная Республика, является эксклавом, для которого важна связь с основной территорией страны. Вступление Литвы в ЕС сыграло решающую роль и в этой сфере. ЕС, Литва и Россия договорились о так называемой Калининградской транзитной схеме, и теперь, даже в условиях российской войны в Украине, жители материковой части России и Калининградской области проходят через территорию Литвы”.

В этом контексте посол подчеркнул роль ЕС в достижении договоренностей с РФ.

Посол Пулокас подчеркнул, что при использовании этого сообщения сторонам удалось договориться о двух основных важных составляющих: полный контроль Литвы на своей территории и максимальный комфорт для путешественников во время транзита без лишних препятствий.

“Я думаю, что некоторые элементы этой так называемой упрощенной модели транзита могут быть полезны для регулирования передвижения людей через Армению. В конце концов, это европейский опыт и успешная модель” , - отметил посол, добавив, что Литва неоднократно делилась своим опытом как с Ереваном, так и с Баку.

Коснувшись вопроса о том, что Азербайджан постоянно требует от Армении предоставить “коридор” для установления сухопутной связи с Нахичеванью, и в то же время угрожает, что в противном случае получит его путем применения силы против Армении, посол отметил: “Что касается риторики, мы понимаем ее важность и предпочитаем термин «транзит» термину «коридор». В конце концов, мы живем в 21 веке”, - подчеркнул он.

Полное интервью с Чрезвычайным и Полномочным послом Литвы в Армении Андрюсом Пулокасом будет опубликовано 6 мая.