Совместный проект Токио и Вашингтона по разработке гиперзвуковой ракеты- перехватчика стоимостью более чем в $3 миллиарда

США и Япония оценивают общую стоимость совместного проекта по созданию ракеты нового типа в $3 миллиарда. Ракета предназначена для перехвата гиперзвукового оружия. Как передает «Арменпресс», об этом пишет агентство «Kyodo», со ссылкой на представителя Агентства противоракетной обороны Пентагона.

По словам представителя ведомства, Япония выделит на разработку перехватчика $1 миллиард.

Обе страны намерены завершить разработку ракеты к 2030-м годам.

По данным издания, президент США Джо Байден и премьер-министр Японии Фумио Кисида достигли соглашения о разработке ракет в августе 2023 года.

Новый проект, как поясняет агентство, направлен на уничтожение гиперзвуковых ракет на их наиболее уязвимой фазе планирования к цели перед попаданием из космоса в атмосферу в отличие от традиционной схемы перехвата непосредственно перед целью.

«Kyodo» отмечает, что проект реализуется в то время, «когда Китай, Северная Корея и Россия настойчиво продолжают развивать гиперзвуковые возможности».