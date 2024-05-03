МИД Армении поздравил польских коллег с Днем Конституции

Министерство иностранных дел Республики Армения в социальной сети X поздравило польских коллег с Днем Конституции Польши.

Как передает «Арменпресс», МИД РА пожелал польским коллегам мира и процветания.

«Армения высоко ценит дружеские отношения, установленные в рамках партнерства с Польшей, основанные на общих ценностях», - говорится в поздравительном послании.