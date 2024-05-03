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В Индексе свободы прессы 2024 года Армения улучшила свои позиции, заняв 43-е место

В Индексе свободы прессы 2024 года Армения улучшила свои позиции, заняв 43-е место

Свобода прессы и журналистской деятельности является одним из столпов демократии. Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в социальной сети Facebook написала пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян, подчеркнув, что политика правительства заключается в том, чтобы сделать все возможное для развития и укрепления сектора. 

«Поздравляю всех сторонников свободы прессы. 

Рада сообщить, что в Индексе свободы прессы за 2024 год Армения улучшила свои позиции и заняла 43-е место. 

В прошлом году Армения занимала 49-е место. 

Индекс свободы прессы оценивает условия труда журналистов примерно в 180 странах мира. 

В Индексе свободы прессы соседняя Грузия занимает 103-е место, Азербайджан - 164-е, Турция - 158 -е, Иран - 176-е место», - добавила Назели Багдасарян.


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