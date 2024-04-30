У парламента Грузии идет митинг параллельно с рассмотрением законопроекта об иноагентах
Представители неправительственных организаций, политических партий и молодежных организаций проводят митинг в Тбилиси у стен парламента параллельно с рассмотрением законопроекта об иноагентах. Как передает Арменпресс, об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
На проспекте Руставели, где расположен парламент, установлена сцена, на которой будут выступать спикеры и делать политические заявления. Люди стоят с флагами и транспарантами. Они в очередной раз выражают протест в связи с рассматриваемым законом. Проспект Руставели перекрыт.
Параллельно на пленарном заседании парламента во втором чтении рассматривается инициатива об иноагентах. Депутаты обсуждают законопроект постатейно. Между представителями парламентского большинства и оппозиции идут острые дебаты. Как ранее во вторник заявил спикер парламента Шалва Папуашвили, рассмотрение законопроекта может не завершиться за один день, поэтому вопрос может быть перенесен на следующий день.
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