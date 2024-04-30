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Гендиректор МАГАТЭ посетит Иран

Гендиректор МАГАТЭ посетит Иран

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Иран 6-7 мая. Как передает Арменпресс, об этом заявили РИА Новости в агентстве.

"Генеральный директор Гросси прибудет в Иран 6-7 мая для встреч с высокопоставленными иранскими чиновниками", - сказал представитель МАГАТЭ.

Ранее МАГАТЭ сообщало, что Иран нарастил производство обогащенного до 60% урана в том числе на подземном объекте в Натанзе.


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