О телепередаче Соловьева можно забыть, скоро вместо нее будет другой контент: глава Комиссии по телевидению и радио 

Вскоре вместо передачи Владимира Соловьева в Армении будет транслироваться другая российская передача, культурного или художественного содержания. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал председатель комиссии Тигран Акопян, представляя в парламенте годовой отчет о деятельности Комиссии по телевидению и радио за 2023 год.

Он отметил, что российские телеканалы вещают в Армении в соответствии с межправительственным соглашением с Россией. Полномочия комиссии в этом плане заключаются лишь в том, чтобы составить отчет по результатам мониторинга и направить его в министерство высокотехнологической промышленности.

“Мы делаем это периодически, занимаемся этим уже 3,5 года. К сожалению, до недавнего времени министерство не обращало внимания на наши оповещения и сообщения. Сейчас начали. И министерство сейчас предпринимает шаги, работая с российской стороной. Если не ошибаюсь, скоро вместо программы Владимира Соловьева будет какой-то российский контент, культурный или художественный. А о программе Соловьева можно забыть”, - сказал Акопян.

По его словам, межправительственное соглашение непроработанное, сырое, не дает армянской стороне особых рычагов воздействия. Кроме того, помимо общественного мультиплекса, есть еще кабельные каналы, где этот контент транслируется бесперебойно.

По мнению Комиссии, термин “антиармянский” расплывчатый, это субъективная категория, а не правовая норма. Речь должна идти о случаях нарушения законодательства Республики Армения.

“Что они нарушают чаще всего? Распространяют призывы к насилию. Мы должны обратить на них внимание, в плане контента они должны находиться под тем же регулированием, что и армянские каналы”, - сказал Акопян.

По его словам, соглашение должно быть пересмотрено.

“А в будущем, когда у нас будет новый закон об аудиовизуальных СМИ, вещание иностранных вещателей в общественном мультиплексе должно быть исключено”, - сказал глава Комиссии по телевидению и радио.