Европейские индексы - 29-04-24
МОСКВА, 30 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 апреля:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.24% и составил 18118.32 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.29% и составил 8065.15 пункта, британский FTSE вырос на 0.09% и составил 8147.03 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1186.79 пункта.
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