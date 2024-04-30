Европейские индексы - 29-04-24

МОСКВА, 30 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 29 апреля:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.24% и составил 18118.32 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.29% и составил 8065.15 пункта, британский FTSE вырос на 0.09% и составил 8147.03 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 1186.79 пункта.