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Президент Армении принял министра территориального управления и инфраструктуры 

Президент Армении принял министра территориального управления и инфраструктуры 

Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял министра территориального управления и инфраструктуры Гнела Саносяна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, поблагодарив за прием, министр представил президенту подробности хода реализации проектов в сферах коммуникации, энергетической инфраструктуры и других отраслях, а также коснулся планируемых крупных инвестиционных инициатив.

Гнел Саносян проинформировал президента Ваагна Хачатуряна, что министерство уделяет особое внимание осуществлению необходимых мероприятий в сферах и инфраструктурах, связанных с реализацией выдвинутого Арменией проекта “Перекресток мира”, и предпринимает соответствующие шаги.

Президент поблагодарил министра за подробную информацию и выразил готовность оказать необходимую поддержку деятельности министерства в рамках своих возможностей и полномочий.


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