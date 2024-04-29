Президент Армении принял министра территориального управления и инфраструктуры
Президент Республики Армения Ваагн Хачатурян принял министра территориального управления и инфраструктуры Гнела Саносяна.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, поблагодарив за прием, министр представил президенту подробности хода реализации проектов в сферах коммуникации, энергетической инфраструктуры и других отраслях, а также коснулся планируемых крупных инвестиционных инициатив.
Гнел Саносян проинформировал президента Ваагна Хачатуряна, что министерство уделяет особое внимание осуществлению необходимых мероприятий в сферах и инфраструктурах, связанных с реализацией выдвинутого Арменией проекта “Перекресток мира”, и предпринимает соответствующие шаги.
Президент поблагодарил министра за подробную информацию и выразил готовность оказать необходимую поддержку деятельности министерства в рамках своих возможностей и полномочий.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм